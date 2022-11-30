МакSим отказалась петь в Вологде из-за невыполнения требования райдера

На днях стало известно об отмене концерта певицы МакSим в Вологде.

По словам менеджера артистки, причиной отмены выступления стало резкое ухудшение её здоровья, после которого врачи попросили певицу забыть про поклонников и поберечь себя.

Менеджер рассказал, что МакSим жаловалась на поднявшееся давление и головокружение. Он добавил, что артистка еле держалась на ногах — так сказываются последствия тяжёлого заболевания коронавирусом.

Однако, по мнению некоторых зрителей и известного блогера Антона S, МакSим не захотела петь на вологодской сцене из-за того, что организаторы не выполнили одно из требований её райдера. В нём якобы написано, что в гостинице, где останавливается МакSим, всегда должен быть пятилитровый дорогой коньяк. Блогер уверен, что после заселения певица не обнаружила в отеле коньяка, и поэтому отказалась выступать.

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