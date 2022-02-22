Пока МакSим была в коме, близкие подделали подписи, чтобы завладеть имуществом

Певица МакSим рассказала, как её близкие начали делёж её имущества, когда она находилась на волосок от смерти.

Марина Абросимова (настоящее имя певицы МакSим) провела два месяца в реанимации в коме под аппаратами ИВО и ЭКМО.

До сих пор организм артистки не может восстановиться после перенесённого тяжёлого недуга.

Дополнительным ударом для МакSим стало то, что её болезнь послужила для близких поводом заполучить её имущество.

"Переоформляли мои документы, подделывали подписи. Это те люди, которые были со мной 15-20 лет. Я могу честно признаться, что удалила 90% своих контактов, когда пришла в себя, — цитирует слова МакSим "Пятый канал".

Марина рада, что узнала, кто из её окружения — предатели.

Абросимова полна творческих планов. Она вдохнула новую жизнь в свой хит "Отпускаю". Егор Крид предложил Марине спеть дуэтом, однако артисты не поладили.

"Мы, как творческие личности, сильно поссорились — все наши помощники прилипли к стенке и просто молчали. Он первым пошел на мировую: подошел, обнял, сказал: "Давай не будем ссориться". И я растаяла, как девочка", — призналась МакSим.

Певица мечтает вернуться на сцену и намерена трудиться над развитием своей школы искусств.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен