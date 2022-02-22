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Автор Елена Былкина

Пока МакSим была в коме, близкие подделали подписи, чтобы завладеть имуществом

Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала, как её близкие начали делёж её имущества, когда она находилась на волосок от смерти.

Пока МакSим была в коме, близкие подделали подписи, чтобы завладеть имуществом

Марина Абросимова (настоящее имя певицы МакSим) провела два месяца в реанимации в коме под аппаратами ИВО и ЭКМО.

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Дополнительным ударом для МакSим стало то, что её болезнь послужила для близких поводом заполучить её имущество.

"Переоформляли мои документы, подделывали подписи. Это те люди, которые были со мной 15-20 лет. Я могу честно признаться, что удалила 90% своих контактов, когда пришла в себя, — цитирует слова МакSим "Пятый канал".

Марина рада, что узнала, кто из её окружения — предатели. 

Абросимова полна творческих планов. Она вдохнула новую жизнь в свой хит "Отпускаю". Егор Крид предложил Марине спеть дуэтом, однако артисты не поладили.

"Мы, как творческие личности, сильно поссорились — все наши помощники прилипли к стенке и просто молчали. Он первым пошел на мировую: подошел, обнял, сказал: "Давай не будем ссориться". И я растаяла, как девочка", — призналась МакSим.

Певица мечтает вернуться на сцену и намерена трудиться над развитием своей школы искусств.

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Егор Крид & МакSим - Отпускаю
Автор: Елена Былкина
Темы maksim егор крид
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