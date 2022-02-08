Внешний вид певицы МакSим насторожил поклонников

На новом снимке певицы МакSим внимательные поклонники звезды увидели нечто странное и забеспокоились о здоровье артистки.

Марина Абросимова (настоящее имя певицы МакSим) заставила поклонников волноваться.

Певица разместила в своём Instagram-аккаунте новый снимок. На фотографии Марина запечатлена в уютной домашней одежде. Артистка демонстрирует свои длинные ноги. Часть лица исполнительницы скрыта за волосами. Фолловеры обратили внимание на идеальную копну волос певицы с подозрительно ровным пробором и сказочной густотой шевелюры.

"Кажется, пахнет весной. В парке птицы запели", — написала Абросимова под фото.

Фанаты артистки заподозрили, что МакSим носит парик.

"Мне кажется, у Марины парик…"; "Надеюсь, ничего серьёзного"; "Максим в парике что ли", — комментировали снимок в Сети.

Певица МакSим долгое время провела в реанимации с тяжёлой формой пневмонии. За жизнь артистки несколько месяцев боролись врачи. Исполнительница хита "Знаешь ли ты" дышала с помощью ИВЛ, находясь в искусственной коме. К счастью, артистке удалось побороть болезнь, однако серьёзный недуг не мог пройти бесследно для организма.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен