На новом снимке певицы МакSим внимательные поклонники звезды увидели нечто странное и забеспокоились о здоровье артистки.
Марина Абросимова (настоящее имя певицы МакSим) заставила поклонников волноваться.
Певица разместила в своём Instagram-аккаунте новый снимок. На фотографии Марина запечатлена в уютной домашней одежде. Артистка демонстрирует свои длинные ноги. Часть лица исполнительницы скрыта за волосами. Фолловеры обратили внимание на идеальную копну волос певицы с подозрительно ровным пробором и сказочной густотой шевелюры.
"Кажется, пахнет весной. В парке птицы запели", — написала Абросимова под фото.
Фанаты артистки заподозрили, что МакSим носит парик.
"Мне кажется, у Марины парик…";
"Надеюсь, ничего серьёзного";
"Максим в парике что ли", — комментировали снимок в Сети.
Певица МакSим долгое время провела в реанимации с тяжёлой формой пневмонии. За жизнь артистки несколько месяцев боролись врачи. Исполнительница хита "Знаешь ли ты" дышала с помощью ИВЛ, находясь в искусственной коме. К счастью, артистке удалось побороть болезнь, однако серьёзный недуг не мог пройти бесследно для организма.
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