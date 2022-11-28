Софья Таюрская из Little Big о тяготах жизни в США: "В Америке мы живём толпой"

Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о том, что в США у их коллектива пока нет доходов, поэтому чтобы выжить, пришлось включить режим экономии. В эту страну артисты уехали после критики спецоперации на Украине.

Сейчас Таюрская и солист Little Big Илья Прусикин обживаются в США, снимая жильё в Лос-Анджелесе. Музыканты решительно настроены на покорение западной аудитории со своим новым альбомом, выпуск которого запланирован на весну 2023 года.

В ожидании славы и признания Таюрская и Прусикин занимаются изучением английского с помощью репетиторов и по возможности экономят на всём.

"В Америке мы живем толпой, нас пять человек в одном доме: это Алина (сооснователем и продюсером группы Little Big — Прим. ред.), я, Илья, наш саунд-продюсер и наш украинский друг. У меня нет по жизни таких штук, что если я попала в какие-то предлагаемые обстоятельства и они меня пугают, или я не могу к ним адаптироваться. Такого не существует, я могу где угодно существовать. Даже если комната два на два, я все равно ее обустрою, мне будет уютно и хорошо. Пока живем, все нормально", — рассказала 31-летняя Таюрская в разговоре с Ириной Шихман*.

Сам Прусикин настроен менее оптимистично. По его признанию, сейчас музыкантам хватает денег только на съём жилья и еду, а большие деньги, дом, машина и рекламные контракты остались в прошлом.

* признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022.