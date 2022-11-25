Галкин* показал фото девочки из обесточенного Киева: Ингалятор нужен для жизни

Шоумен Максим Галкин* поделился фото ребёнка из Киева, в котором была выведена из строя энергосистема.

Супруг Аллы Пугачёвой разместил в своём микроблоге снимок, на котором запечатлена девочка, дышащая через ингалятор.

"Киев сейчас. Эту маленькую девочку родные привезли на заправку, чтобы подключить к электричеству ингалятор, необходимый ей для жизни", — написал артист под фото.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин воссоединился с семьёй и показал подросшего сына Гарри.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.