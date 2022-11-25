Шоумен Максим Галкин* поделился фото ребёнка из Киева, в котором была выведена из строя энергосистема.
Супруг Аллы Пугачёвой разместил в своём микроблоге снимок, на котором запечатлена девочка, дышащая через ингалятор.
"Киев сейчас. Эту маленькую девочку родные привезли на заправку, чтобы подключить к электричеству ингалятор, необходимый ей для жизни", — написал артист под фото.
Ранее сообщалось, что Максим Галкин воссоединился с семьёй и показал подросшего сына Гарри.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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