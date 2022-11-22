Артист Максим Галкин* воссоединился с семьёй и показал подросшего сына Гарри и дочь Лизу.
Юморист в последнее редко проводит время с семьёй. Радуя поклонников, он ездит со своими выступлениями по миру и зарабатывает деньги. Недавно в Сети появились кадры, где Максим и его сын Гарри катаются на качелях. Подписчики артиста отметили поразительную внешнюю схожесть отца и сына.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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