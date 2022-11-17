В Сети появился слух о том, что Анастасия Макеева погибла. Более того, утверждалось, что тело артистки не найдено. "Случилась трагедия! Макеева была убита", писали недоброжелатели.
Однако сама актриса появилась на красной дорожке одного из светских мероприятий и с юмором отреагировала на свою "кончину".
"Вы знали, что я трагически умерла?" — цитирует слова Макеевой "МК".
Актриса подчеркнула, что вполне здорова и пожелала тем, кто таким образом зарабатывает деньги, найти более достойный заработок.
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