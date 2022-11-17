Анастасия Макеева высмеяла слухи о своей смерти: "Трагически умерла"

В Сети появился слух о том, что Анастасия Макеева погибла. Более того, утверждалось, что тело артистки не найдено. "Случилась трагедия! Макеева была убита", писали недоброжелатели.

Однако сама актриса появилась на красной дорожке одного из светских мероприятий и с юмором отреагировала на свою "кончину".

"Вы знали, что я трагически умерла?" — цитирует слова Макеевой "МК".

Актриса подчеркнула, что вполне здорова и пожелала тем, кто таким образом зарабатывает деньги, найти более достойный заработок.