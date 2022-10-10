Жители Украины ожидали, что с приходом на пост президента Владимира Зеленского ситуация в Донбассе и политическом поле изменится в лучшею сторону, заявил украинский певец и музыкант Джанго (Алексей Поддубный).
По словам самого музыканта, он покинул Украину за день до начала Майдана. По его словам, когда шла избирательная компания Зеленского, многие в Киеве надеялись на серьёзные перемены.
"И когда-то мне из Киева написали мои бывшие друзья: "Вот, ты скоро сможешь приехать! Придёт Зеленский, ты сможешь приехать". А я им говорю: вы с ума сошли, будет только хуже!", — рассказал музыкант "Украине.ру".
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