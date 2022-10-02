Прохор Шаляпин: Пугачёва будет потом жалеть о продаже своего замка

Певец Прохор Шаляпин высказался по поводу решения Аллы Пугачёвой продать свой замок в деревне Грязь.

Артист подчеркнул, что его возмутило отношение Пугачёвой и её супруга Максима Галкина* к России, поэтому он больше не хочет ничего о них слышать.

"Если честно, мне все это уже безразлично, для меня не существует больше Аллы Пугачевой и Максима Галкина: отношение к своей стране они показали. И меня не интересует больше их жизнь", — сказал Шаляпин в разговоре с "МК".

При этом певец уверен, что за свой замок и участок в Подмосковье Пугачёва просит слишком мало, и потом наверняка будет об этом жалеть.

"Я не специалист по недвижимости, но я знаю, что сейчас в Москве из звёзд много кто и что продаёт. Правда, люди потом будут об этом жалеть, я уверен. Сейчас очень плохое время для продажи, и, наоборот, хорошее время, чтобы покупать недвижимость и тем самым инвестировать", — отметил Шаляпин.

Про себя артист добавил, что сам ничего не строит на своём участке из-за отсутствия финансовых возможностей, потому что, к своему сожалению, не является миллиардером.

Ранее стало известно, что Пугачёва снова улетела с детьми в Израиль, предварительно забрав документы из школы, в которой учатся Гарри и Лиза, а также выставила замок в деревне Грязь на продажу, оценив его в один миллиард рублей.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.