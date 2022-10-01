Уехавшая за границу Алла Пугачёва "сжигает мосты". Примадонна продаёт свой замок в деревне Грязь за баснословную сумму.
По информации Telegram-канала Mash, народная артистка СССР оценила свой замок в миллиард рублей. Источник сообщает также, что певица забрала документы своих детей из школы.
Ранее стало известно, что Алла Борисовна улетела в Израиль без обратного билета. Директор певицы отказалась комментировать данную информацию.
Пугачёва подверглась травле на ТВ после того, как обратилась к Минюсту РФ с просьбой признать её иноагентом вслед за супругом, Максимом Галкиным*.
В марте этого года продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил желание приобрести замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Он рассказал, что хочет организовать в нём приют для детей-сирот.
* - включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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