Mash: Перед отъездом из РФ Пугачёва выставила свой замок на продажу

Уехавшая за границу Алла Пугачёва "сжигает мосты". Примадонна продаёт свой замок в деревне Грязь за баснословную сумму.

По информации Telegram-канала Mash, народная артистка СССР оценила свой замок в миллиард рублей. Источник сообщает также, что певица забрала документы своих детей из школы.

Ранее стало известно, что Алла Борисовна улетела в Израиль без обратного билета. Директор певицы отказалась комментировать данную информацию.

Пугачёва подверглась травле на ТВ после того, как обратилась к Минюсту РФ с просьбой признать её иноагентом вслед за супругом, Максимом Галкиным*.

В марте этого года продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил желание приобрести замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Он рассказал, что хочет организовать в нём приют для детей-сирот.

* - включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.