Ургант показал дочь в своих старых вещах: "Трогательное и щемящее"

Дочери Ивана Урганта Эрике исполнилось 22 года. Шоумен показал наследницу и заявил, что девушка носит его старые вещи.

Дочь Ивана Урганта Эрика

К Урганту вернулась способность шутить. Чувство юмора телеведущий направил на падчерицу Эрику, проживающую в США.

Он показал снимок девушки в коротком платье в бельевом стиле, в высоких сапогах и с ярко-розовыми волосами.

"Что-то невероятно трогательное и щемящее, когда дочка носит твои старые вещи, и они на ней сидят так же хорошо, как и когда-то на тебе", — написал звезда ТВ в своём микроблоге под снимком Эрики.

Подписчики подыграли шутке Урганта.

"А я думаю платье знакомое, на тебе видела его!"; "Папин парик — это святое. С Днём рождения дочку!" — писали фолловеры под постом шоумена.

Ранее Ургант анонсировал выступление в московском клубе.