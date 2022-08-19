Дочери Ивана Урганта Эрике исполнилось 22 года. Шоумен показал наследницу и заявил, что девушка носит его старые вещи.
К Урганту вернулась способность шутить. Чувство юмора телеведущий направил на падчерицу Эрику, проживающую в США.
Он показал снимок девушки в коротком платье в бельевом стиле, в высоких сапогах и с ярко-розовыми волосами.
"Что-то невероятно трогательное и щемящее, когда дочка носит твои старые вещи, и они на ней сидят так же хорошо, как и когда-то на тебе", — написал звезда ТВ в своём микроблоге под снимком Эрики.
Подписчики подыграли шутке Урганта.
"А я думаю платье знакомое, на тебе видела его!";
"Папин парик — это святое. С Днём рождения дочку!" — писали фолловеры под постом шоумена.
Ранее Ургант анонсировал выступление в московском клубе.
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