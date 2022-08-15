Иван Ургант рассказал, что собирается спеть для московской публики в одном из столичных клубов этой осенью.
Телеведущий решил начать сольную музыкальную карьеру. Он выступает под псевдонимом Гриша Ургант. Московские зрители могут услышать выступление артиста в клубе "Урбан" 14 октября.
Звезда ТВ анонсировал своё выступление в микроблоге.
"Специально для вас", — написал Иван под ссылкой на афишу.
В информационном листке он предупредил, что не собирается давать интервью, новости тоже комментировать не будет. Он намерен общаться с публикой только на языке музыкального творчества.
Ранее сообщалось, что лишившийся работы на Первом канале Иван Ургант записал видео, в котором размышляет о своей дальнейшей судьбе. Шоумен задавался вопросом, куда ему пойти и чем заняться.
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