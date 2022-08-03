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Шахназаров: после приезда в Россию Пугачёва будет спасать репутацию Галкина

Шоу-бизнес

Обозреватель Михаил Шахназаров рассказал, что будет делать певица Алла Пугачёва первым делом после своего возвращения в Россию.

Шахназаров: после приезда в Россию Пугачёва будет спасать репутацию Галкина

"Сейчас приедет Алла Борисовна Пугачева. Потом начнут кампанию по обелению ее мужа Максима Галкина. И так далее. Все будет нормально, ребята", — сказал Шахназаров в ходе YouTube-шоу "Полный абзац".

Пугачёва и Галкин уехали из России в самом начале спецоперации на Украине, после резких высказываний юмориста о действиях России, которые продолжились и за границей.

Пугачёва и Галкин несколько месяцев отдыхали и лечились в Израиле, потом по традиции сняли дом в Юрмале. У Галкина запланировано множество концертов и в Прибалтике, и в других странах Европы, а также в США и Австралии. При этом Примадонна уверяет, что собирается вернуться в Россию к началу учебного года, когда её детям нужно будет идти в школу.

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Автор: Светлана Нерадовская
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