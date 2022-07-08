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Замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь можно назвать нелегальным самостроем

Шоу-бизнес

Знаменитый замок в Подмосковье, в деревне Грязь, в котором долгое время жили певица Алла Пугачёва вместе со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным, вызывает у общественности много вопросов.

Как пишут "Дни.ру", статус этого элитного жилья является неопределённым, по этой причине его можно отнести к категории незаконных самостроев.

Как сообщают риэлтеры, процедура регистрации замка не была проведена, в отношении него не было выполнено межевание. Более того, у этого дома даже нет точного адреса.

"Такое бывает, когда межевание участка делали давно, еще в "нулевых", либо не делали вовсе", — ссылается издание на слова специалистов.

Пугачёва и Галкин уехали в Израиль в самом начале российской спецоперации на Украине. А недавно пара переехала в Юрмалу, где снимает роскошный коттедж за 50 тысяч евро в месяц.

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Автор: Светлана Нерадовская
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