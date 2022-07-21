Симоньян устроила восточные танцы на закрытой вечеринке Авраама Руссо

Маргарита Симоньян устроила восточные танцы на закрытой вечеринке Авраама Руссо.

Аварам Руссо устроил пышную закрытую вечеринку в честь своего дня рождения. Среди приглашённых была Маргарита Симоньян и её муж Тигран Кеосаян. Торжество проходило в ресторане Soho Rooms. Для выхода в свет главный редактор телеканала RT выбрала элегантное платье с цветочным принтом.

На своём дне рождении Авраам Руссо исполнил свои хиты и Симоньян решила потанцевать под песню "Далеко-далеко". Медиаменеджер с удовольствием танцевала под романтическую мелодию в исполнении Руссо, а потом вышла на сцену к певцу.

Сам Руссо решил не оставлять своих гостей без подарков и каждый присутствующий получил автобиографическую книгу "В поисках истины".

"Я очень счастлива сегодня поздравить его с днем рождения и вместе отмечать этот праздник", — сказала Симоньян в беседе с журналистами.