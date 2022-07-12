Софию Ротару раскритиковали на родине за молчание о СВО ВС РФ на Украине

Украинская ведущая Наталья Мосейчук, продюсер Михаил Ясинский и фронтмен рок-группы Kozak System Иван Леньо в эфире YouTube-канала ведущей обсудили позицию певицы Софии Ротару относительно происходящего на Украине.

Мосейчук отметила, что представители шоу-бизнеса Украины замалчивают факт того, что Ротару не изъявляет желания высказаться по поводу спецоперации. По её мнению, певица могла бы выступить с обращением к президенту Владимиру Путину или своим коллегам по сцене Филиппу Киркорову и Николаю Баскову, которые поддерживают СВО.

"А наш весь цех молчит. Даже никто слова не скажет [о Ротару. - Прим.ред.]", — возмутилась ведущая.

В ответной реплике Леньо заявил, что, по его мнению, не высказывающих свою отрицательную позицию артистов поклонники должны наказать тем, что не явятся больше на их концерты.

"Дорогие фанаты Софии Ротару или других артистов, которые обманывали, что любят Украину, пели вам нечестные песни, а сейчас не проявили себя как граждане Украины. Знайте, что ваши кумиры <…> — плохие граждане Украины, не ходите больше на их концерты", — обратился он к фанатам Ротару.