Актриса Кристина Асмус периодически оказывается в центре внимания общественности благодаря своим неожиданным проделкам.
Например, недавно артистка призналась, что поцеловала незнакомца, и не все её поклонники одобрили эту выходку.
Семейный психолог Андрей Зберовский попытался объяснить, с чем может быть связано неоднозначное поведение Кристины Асмус.
Специалист уверен, что актриса, как и многие другие девушки, сильно подвержена влиянию гормонов, а поскольку она является публичной личностью, свидетелями загадочного поведения девушки становятся миллионы пользователей.
"В рамках одной женщины сидит на самом деле три. Одна — до пика овуляции, другая — во время пика, третья — после. В течение каждого месяца женщина испытывает мощные гормональные скачки. Особенно если она привыкла к публичности, к постоянному поведению напоказ, то это может вызывать разные эксперименты. Я думаю, что это форма компенсации нехватки внимания от мужчин, нехватки личного счастья", — объяснил Зберовский в беседе с PopCornNews.
При этом психолог не исключает банального желания Асмус попиариться и привлечь к себе внимание, хотя и допускает, что в её случае это вполне может накладываться на гормональные скачки.
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