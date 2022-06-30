Психолог Зберовский о вызывающих проделках Асмус: компенсирует нехватку счастья

Актриса Кристина Асмус периодически оказывается в центре внимания общественности благодаря своим неожиданным проделкам.

Например, недавно артистка призналась, что поцеловала незнакомца, и не все её поклонники одобрили эту выходку.

Семейный психолог Андрей Зберовский попытался объяснить, с чем может быть связано неоднозначное поведение Кристины Асмус.

Специалист уверен, что актриса, как и многие другие девушки, сильно подвержена влиянию гормонов, а поскольку она является публичной личностью, свидетелями загадочного поведения девушки становятся миллионы пользователей.

"В рамках одной женщины сидит на самом деле три. Одна — до пика овуляции, другая — во время пика, третья — после. В течение каждого месяца женщина испытывает мощные гормональные скачки. Особенно если она привыкла к публичности, к постоянному поведению напоказ, то это может вызывать разные эксперименты. Я думаю, что это форма компенсации нехватки внимания от мужчин, нехватки личного счастья", — объяснил Зберовский в беседе с PopCornNews.

При этом психолог не исключает банального желания Асмус попиариться и привлечь к себе внимание, хотя и допускает, что в её случае это вполне может накладываться на гормональные скачки.