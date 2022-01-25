Асмус поведала о ночном происшествии в ванной: "Умывайтесь в гостиной"

Звезда "Интернов" Кристина Асмус поведала о своём злосчастье. Неосторожное обращение с техникой во время купания в ванной закончилось для актрисы плачевно.

Кристина Асмус, которая в последнее время сетует на постоянные стрессы, пожаловалась, что утопила свой ноутбук в ванной во время купания.

Звезда театра и кино попыталась реанимировать дорогую технику, побывавшую на дне пенистой ванны.

"Поднимаю, а с него так течёт, страшное зрелище. Сушила его феном, клала в рис, ставила на горох (чтобы ноут подумал о своём поведении), но спасти его всё равно не удалось. Потом ещё полночи слышала из него страшные звуки", — написала актриса в своём Instagram-аккаунте.

Спасать ноутбук, по словам экс-супруги Гарика Харламова, в сервисе отказались.

"Не ходите, дети, в ванную. Вообще. Ни с чем. Никогда. Ни за чем. Просто не заходите в ванную комнату. Умывайтесь в гостиной. А то сплошной стресс", — дала Кристина совет фолловерам.

Подписчики отчитали Асмус за беспечность, которая могла стоить ей жизни в случае, если ноутбук был бы подключён к сети электрического питания.

"Крис, ты бы ещё фен в ванну взяла"; "Благо, хоть не на зарядке был. А восстановить можно, не понимаю, почему отказали"; "Главное током не ударило, и все в порядке с тобой самой!" — писали фолловеры под постом знаменитости.

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