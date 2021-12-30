EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В США мужчина планировал убить Байдена, Обаму и Цукерберга
В Якутске после гибели женщины из-за нападения собак их будут ловить 15 бригад
Учёные из Британии предупредили о новом симптоме "омикрона"
Главный инфекционист США Фаучи рассказал, когда "омикрон" достигнет пика
На Украине могут закрыться компании по производству продуктов из-за цен на газ
"КОВИД-глобулин" прошёл испытания и получил удостоверение Минздрава
Позицию РФ по мораторию на смертную казнь озвучили в МИД
В Хабаровске ввели запрет на запуск салютов в новогодние праздники
Учёные из ЮАР раскрыли данные по смертности от омикрон-штамма

Нервный срыв Кристины Асмус закончился спонтанным прилётом в Дубай

Шоу-бизнес

Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что неожиданно даже для самой себя уехала за границу. Она взяла дочь и совершенно спонтанно улетела в Дубай, никак к этому не приготовившись и даже не забронировав отель.

Нервный срыв Кристины Асмус закончился спонтанным прилётом в Дубай

Артистка призналась, что причиной такого поступка стало отсутствие отдыха в течение долгого времени и как следствие этого — нервный срыв.

"Я не отдыхала два года. Выходных не было столько же. На днях после капельницы ехала в машине и очень опаздывала на спектакль. Навигатор показывал прибытие уже после начала спектакля, а метро в моем районе нет", — написала Асмус на своей странице в Instagram.

Актриса рассказал, что это для неё и стало последней каплей. Она поняла, что у неё просто нет сил играть в этом спектакле, и в этот момент приняла решение уехать на незапланированный отдых в тёплые края.

"Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай. Дорого я так понервничала. Поездка оказалась настолько неожиданной, что когда я с дочкой ехала в аэропорт, у нас даже не было забронированного отеля", — поделилась актриса с поклонниками.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кристина Асмус пожаловалась на низкую зарплату в театре
Автор: Светлана Нерадовская
Последние материалы
Как не заболеть раком кожи и получить норму витамина D, находясь под солнцем
Учёные из Британии предупредили о новом симптоме "омикрона"
Главный инфекционист США Фаучи рассказал, когда "омикрон" достигнет пика
На Украине могут закрыться компании по производству продуктов из-за цен на газ
"КОВИД-глобулин" прошёл испытания и получил удостоверение Минздрава
Позицию РФ по мораторию на смертную казнь озвучили в МИД
В Хабаровске ввели запрет на запуск салютов в новогодние праздники
Учёные из ЮАР раскрыли данные по смертности от омикрон-штамма
В США назвали точное время переговоров Путина и Байдена
"Быть бы живу": в Раде отреагировали на предстоящие переговоры глав РФ и США
Популярное
Происшествия
СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье

Следователи и сотрудники прокуратуры устанавливают причины гибели мальчика в подмосковной Дубне.

СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Экономика и бизнес
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Мир. Новости мира
Оговорка супруги Зеленского по поводу цены скумбрии возмутила украинцев
Новости спорта
Марат Башаров поделился своей мечтой
Ирина Шлионская Моуры, таинственные строительницы португальских мегалитов Ирина Шлионская Андрей Мартынюк Свобода слова? Не, не слышал: Зеленский ввёл санкции против ещё двух телеканалов Андрей Мартынюк Ирина Гусакова Пугающие предсказания на 2022 год: Нострадамус предрёк распад ЕС Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
В чём-то подвох: в Европе насторожились из-за падения цен на газ
Здоровье
Выявлен симптом "омикрона", который проявляется во сне
Рябков: Расширения НАТО больше не будет. Точка
Политика. Новости и аналитика
Рябков: Расширения НАТО больше не будет. Точка
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников