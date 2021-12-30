Нервный срыв Кристины Асмус закончился спонтанным прилётом в Дубай

Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что неожиданно даже для самой себя уехала за границу. Она взяла дочь и совершенно спонтанно улетела в Дубай, никак к этому не приготовившись и даже не забронировав отель.

Артистка призналась, что причиной такого поступка стало отсутствие отдыха в течение долгого времени и как следствие этого — нервный срыв.

"Я не отдыхала два года. Выходных не было столько же. На днях после капельницы ехала в машине и очень опаздывала на спектакль. Навигатор показывал прибытие уже после начала спектакля, а метро в моем районе нет", — написала Асмус на своей странице в Instagram.

Актриса рассказал, что это для неё и стало последней каплей. Она поняла, что у неё просто нет сил играть в этом спектакле, и в этот момент приняла решение уехать на незапланированный отдых в тёплые края.

"Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай. Дорого я так понервничала. Поездка оказалась настолько неожиданной, что когда я с дочкой ехала в аэропорт, у нас даже не было забронированного отеля", — поделилась актриса с поклонниками.

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