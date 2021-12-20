Кристина Асмус рассказала, сколько получает в театре

Актриса Кристина Асмус много общается с подписчиками, рассказывая им не только про красивые моменты своей жизни, но и про трудности. Артистка подробно описала тяжело давшийся ей ноябрь, который ей пришлось провести в больнице из-за коронавируса, а теперь постоянно бороться с последствиями заболевания.

Не все подписчики посочувствовали актрисе. Нашлись те, кто считает, что Асмус заболела, потому что бралась за любую работу, желая "заработать все деньги мира" на красивую и богатую жизнь. Также звезда удивила поклонников, назвав размер своей зарплаты в театре.

"Но также напишу, что вы не знаете, как всё устроено и в моей жизни в том числе. Так что, не надо. А насчёт денег в приоритете особенно забавно, учитывая основное место работы театр… с зарплатой 21 700 рублей в месяц", — написала Асмус.

После этой фразу пользователи буквально обрушились на актрису, едко напомнив ей, что грешно жаловаться на маленькую зарплату, живя в доме на Рублёвке и прилично зарабатывая за каждый съёмочный день, плюс на рекламе в Instagram.

"С такой зарплатой, тогда откуда вы берёте дорогие тачки, шмотки и квартиры? Все актрисы прям такие "бедные"; "Та не прибедняйтесь, вы ж точно не на зарплату театра живёте…"; "Со средней з/п по Москве 45-50? Как же вы выживаете?" — иронично отреагировали подписчики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.