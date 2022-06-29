Особняк Шатунова в Германии может достаться Разину вместо родных певца

Ушедший из жизни солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов владел шикарным особняком в Германии, который может достаться не родным артиста, а музыкальному продюсеру Андрею Разину. Такое мнение высказал адвокат Евгений Корчаго в интервью PopCornNews.

Разин может получить находящуюся за границей недвижимость Шатунова, если ему удастся забрать в судебном порядке у родственников певца авторские права на легендарные композиции группы "Ласковый май".

При этом юрист попросил не делать поспешных выводов, и не говорить о том, чего ещё не произошло и вообще может не произойти.

"На самом деле, не важно, какой суд примет решение. Наложить взыскание на имущество, в том числе за границей, возможно. Но это рассуждение из разряда: "А что было бы, если бы…” Пока решения суда нет или первое решение было не в пользу Разина, рассуждать об этом просто бессмысленно", — рассказал Корчаго.