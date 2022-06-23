Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"

Певец Юрий Шатунов был эмоционально и физически истощён из-за долгих судебных процессов, связанных с правами на композиции коллектива "Ласковый май", сообщает Ura. ru со ссылкой на друга музыканта, бывшего солиста группы Андрея Шишкина.

По его словам, в его последнем разговоре с Шатуновым "ничего не предвещало трагедии", на следующий день он должен был отправиться к семье в Германию, у него были куплены билеты.

"Конечно, наверняка, внутри всё прогрессировало", — заявил Шишкин.

Он не исключил, что певец не до конца восстановился после болезни "на нервной почве", которую перенёс зимой после концертного тура.

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