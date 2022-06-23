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Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"

Россия

Певец Юрий Шатунов был эмоционально и физически истощён из-за долгих судебных процессов, связанных с правами на композиции коллектива "Ласковый май", сообщает Ura. ru со ссылкой на друга музыканта, бывшего солиста группы Андрея Шишкина.

Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"

По его словам, в его последнем разговоре с Шатуновым "ничего не предвещало трагедии", на следующий день он должен был отправиться к семье в Германию, у него были куплены билеты.

"Конечно, наверняка, внутри всё прогрессировало", — заявил Шишкин.

Он не исключил, что певец не до конца восстановился после болезни "на нервной почве", которую перенёс зимой после концертного тура.

Елена Малышева объяснила возможные причины смерти Юрия Шатунова, который скончался в возрасте 48 лет от инфаркта. Теледоктор рассказала, как можно было предотвратить трагедию. Она рассказала, почему инфаркт миокарда может возникнуть у молодых мужчин.

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Автор: Денис Постольский
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