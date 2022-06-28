Лазарева скучает по России и хочет вернуться на родину

Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, что намерена вернуться в Россию в самом ближайшем будущем. Знаменитость живёт в Испании с самого начала спецоперации России на Украине.

Лазарева объяснила, что в её видении ситуации в мире ничего не поменялось, но тоска по родине даёт о себе знать. Звезда призналась, что не понимает, как себя вести дальше.

"Мне заткнули все, что могли, но мой рот все-таки работает. Я малообразованный человек и как сибирская дурочка не понимаю, что делать. Я буду жить в своей стране, но пока ничего не понимаю. Надо со всем разобраться, — рассказала Лазарева в беседе с каналом "Живой гвоздь".

Что касается бывшего мужа Лазаревой Михаила Шаца, он, проживая сейчас в Израиле с их общей дочерью, в Россию возвращаться не собирается. Шац добавил, что снова приехать на родину он может исключительно из-за дочери