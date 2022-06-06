Телеведущая Татьяна Лазарева объяснила, на какие средства живёт в Испании. Звезда ТВ нашла способ зарабатывать за границей.
Лазарева рассказала, что зарабатывает на жизнь, организуя "Ужины со смыслом". На таких тематических вечерах люди отвечают на интересные вопросы. Таким образом Татьяна зарабатывает 2-3 тыс. евро за одно мероприятие.
"У меня есть человек, который придумывает вопросы, я их редактирую. Я примерно представляю круг людей, которые здесь собираются. Раз в месяц такую штуку провожу", — объяснила российская телеведущая.
Лазарева также живёт на деньги от вкладов, которые скопила прежде от участия в рекламных кампаниях.
Ранее Татьяна Лазарева, которая выразила непримиримую позицию по поводу проводимой спецоперации на Украине заявляла, что даже мыть туалеты не является для неё зазорным занятием.
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