Лазарева рассекретила свой заработок в Испании: 2-3 тыс. евро

Телеведущая Татьяна Лазарева объяснила, на какие средства живёт в Испании. Звезда ТВ нашла способ зарабатывать за границей.

Лазарева рассказала, что зарабатывает на жизнь, организуя "Ужины со смыслом". На таких тематических вечерах люди отвечают на интересные вопросы. Таким образом Татьяна зарабатывает 2-3 тыс. евро за одно мероприятие.

"У меня есть человек, который придумывает вопросы, я их редактирую. Я примерно представляю круг людей, которые здесь собираются. Раз в месяц такую штуку провожу", — объяснила российская телеведущая.

Лазарева также живёт на деньги от вкладов, которые скопила прежде от участия в рекламных кампаниях.

Ранее Татьяна Лазарева, которая выразила непримиримую позицию по поводу проводимой спецоперации на Украине заявляла, что даже мыть туалеты не является для неё зазорным занятием.