Пригожин назвал Шатунова культовым поп-исполнителем, сравнив его с Виктором Цоем

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что не может поверить в смерть солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

По словам Пригожина, от этого трагического известия он до сих пор пребывает в шоке.

Он назвал Шатунова культовым поп-исполнителем, который остаётся таким уже долгие годы.

"У меня просто шок, больше ничего… Я в шоке… Молодой парень, с 88-го года востребованный и популярный. Мало артистов, кто вышел (на сцену) в 1988 году и продолжал гастролировать, быть любимым. Его песни до сих пор остаются актуальными, их перепевают молодые артисты. Если среди рок-артистов, которые остаются культовыми, это Виктор Цой, то среди поп-исполнителей это Юра Шатунов. Мальчик из детдома стал большой звездой", — признался Пригожин.

Юрий Шатунов ушёл из жизни 23 июня в возрасте 48 лет, ночью, в машине скорой помощи, приехавшей на вызов к артисту. Его директор сообщил, что причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.