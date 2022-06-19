Лена Катина назвала себя лучшим подарком новому мужу на день его рождения

Бывшая солистка группы t. A. T. u Лена Катина недавно стала женой миллионера Дмитрия Спиридонова, у которого с днём свадьбы совпал ещё один праздник — день рождения.

Свадебное торжество 37-летней Катиной и 40-летнего Спиридонова прошло скромно — пара просто расписалась в МФЦ. Новоиспечённый муж намекнул, что они получили много подарков, но предпочёл о них не рассказывать, чтобы не вызвать гнев супруги, которая, по его словам, "строгая и ругается", когда он говорит лишнее.

Лена Катина не стала баловать супруга презентами в честь его дня рождения, посчитав, что он и так уже достаточно вознаграждён тем, что она согласилась выйти за него замуж.

"Самый лучший для него подарок — я, и то, что я вышла за него замуж. Какие еще нужны подарки человеку в этом возрасте", — объяснила свою позицию Катина в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Известно, что у мужа Катиной пять лет назад выявили онкологию, однако он с оптимизмом смотрит в будущее и радуется своему новому статусу супруга. Для Катиной, как и для её мужа, это уже не первый брак, у артистки есть сын Александр от предыдущих отношений, который живёт с парой в Москве.