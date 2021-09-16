Экс-солистка "Тату" закрутила роман с миллионером

Бывшая участница группы "Тату" Лена Катина встречается с красавцем-миллионером, который ранее пригласил её выступить на его празднике.

Как сообщает издание People Talk, избранником Лены Катиной стал директор процессингового центра для обработки платежей Дмитрий Спиридонов.

Певица, прославившаяся в эпатажном дуэте "Тату" вместе с Юлией Волковой, и успешный мужчина познакомились летом на торжестве, который Спиридонов организовал по случаю своего 39-летия.

Долларовый миллионер позвал на свой день рождения артистов, которые ему нравились в юношестве.

Спиридонов делился в Instagram своими позитивными впечатлениями от выступления Лены Катиной.

"Спасибо тебе @lenakatina что заставила трепетать душу взбалмошного подростка, спрятанную во взрослом 39 летнем теле", — написал Дмитрий.

Состоятельный бизнесмен объяснил, что люди из телевизора казались ему "чем-то из параллельного мира". Теперь, если верить слухам, Спиридонов даже встречается с экс-солисткой группы "Тату", творчество которой покорило весь мир.

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