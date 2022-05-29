Лепс не верит, что Пугачёва навсегда покинула Россию: она скоро вернётся

По мнению исполнителя Григория Лепса, его коллега Алла Пугачёва не могла эмигрировать в Израиль. По его словам, в данном случае речь идёт о длительном отдыхе, который рано или поздно закончится.

«Алла Борисовна — великая женщина и артистка, я не верю в то, что она эмигрировала. Может, человек просто отдыхает. Скоро вернется на Родину, как и многие, будет работать и работать хорошо», — отметил Лепс.

Певец призвал на разбрасываться голословными утверждениями в адрес Пугачёвой, и не забывать, что она сама никак не высказывалась по поводу позиции своего супруга Максима Галкина относительно российской спецоперации на Украине.

Пугачёва и Галкин уже более двух месяцев назад уехали в Израиль, почти сразу после начала спецоперации на Украине. Пока речи о возвращении звёздной пары на родину не идёт. У Галкина большие концертные планы по Израилю на июнь – артист собирается выступить перед своими израильскими поклонниками в нескольких крупных городах страны.