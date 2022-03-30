СМИ: Алла Пугачева подается на израильское гражданство

Прима российского шоу-бизнеса вместе с Максимом Галкиным одни из первых среди нью-эмигрантов покинули Россию после начала специальной военной операции России на Украине. Сначала в качестве обоснования говорилось, что они уехали на каникулы, но похоже, школьные каникулы затянулись.

Как утверждают израильтяне, Пугачева живет на вилле в Кесарии, а также, что певица:

начала процедуру получения израильского гражданства;

для Гарри и Лизы подыскивается школа, в которой они будут учиться дальше.

Другое дело, что пошли слухи, что 72-летняя российская пенсионерка Алла Борисовна решилась на поиски работы. При этом утверждается, что работу она ищет на телевидении.

Впрочем, израильский шоумен Леван Тодуа решительно отвергает эти предположения:

"Это какой-то бред. Алла Борисовна точно ничего вести не будет, ей это не надо, она занимается своими детьми", — говорит артист.