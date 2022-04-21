Лидер группы "ДДТ" Шевчук отказался выступать в зале с Z-символикой в Тюмени

Концерты рок-группы "ДДТ" были запланированы на 20 и 21 апреля 2022 года. Однако они были отменены. Юрий Шевчук отказался выступать в зале Тюменской филармонии, на фасаде которого размещена символика в виде буквы Z.

Лидер группы объяснил свою пацифистскую позицию:

"В Тюмени, может быть, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали".

Пресс-служба концертно-театрального объединения Тюмени причин отказа не знает, так как Филармония — лишь площадка для концерта, арендой занимаются организаторы.