Концерты рок-группы "ДДТ" были запланированы на 20 и 21 апреля 2022 года. Однако они были отменены. Юрий Шевчук отказался выступать в зале Тюменской филармонии, на фасаде которого размещена символика в виде буквы Z.
Лидер группы объяснил свою пацифистскую позицию:
"В Тюмени, может быть, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали".
Пресс-служба концертно-театрального объединения Тюмени причин отказа не знает, так как Филармония — лишь площадка для концерта, арендой занимаются организаторы.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".