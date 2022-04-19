Священники не хотят освящать пасхальные куличи с буквой Z

В РПЦ не благословили украшать символом Z пасхальные куличи. Подобное чудо "патриотического дизайна" появилось в одном из магазинов Курганской области.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, что подобные хлебобулочные изделия выходят за рамки традиции Православия.

Он отметил, что символика пасхальных куличей должна оставаться неизменной, несмотря на внешние обстоятельства.

"Традиционно пасхальные куличи не имеют никаких дополнительных символов. На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, таковым пасхальным куличом считаться не может. Я думаю, что не предполагает освящение таких праздничных изделий", — цитирует слова представителя РПЦ радиостанция "Говорит Москва".

Кипшидзе объяснил, что патриотическая символика должна существовать вне сакрального пространства церквей.

Ксения Собчак выяснила, что инициатором продажи куличей с буквой Z является владелец магазина в Шадринске Анатолий Педошенко, в котором особенно сильно пробудились патриотические чувства.