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Автор Елена Былкина

Актер Карякин не может говорить и дышать из-за тяжёлой болезни

Шоу-бизнес

Актёр Сергей Карякин пожаловался на раковое заболевание, которое лишило его возможности свободно говорить и дышать.

Актер Карякин не может говорить и дышать из-за тяжёлой болезни

Артист долгое время скрывал свой недуг от общественности, но был вынужден признаться, что страдает тяжёлой формой рака.

Звезда сериала "Бедная Настя" рассказал, как трудно ему приходится.

Врачи поставили артисту страшный диагноз — агрессивную форму рака языка. Его разновидность онкологии не подлежит хирургическому вмешательству.

"Диагностировали болезнь поздновато, форма агрессивная, локализация крайне неудобная, короче, я не операбелен", — признался Карякин в своём микроблоге.

Карякин призвал своих поклонников помочь ему финансово, так как он не может говорить, есть и дышать. Он рассказала, что истощён и весит всего 47 килограммов. Денег на лечение у артиста нет.

"Очень нужна ваша помощь. Я потерял все возможности зарабатывать. Даже частные онлайн-уроки невозможны — я совсем не говорю", — объяснил артист.

Жена актёра организует сбор средств, чтобы обратиться к помощи частной медицины.

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Автор: Елена Былкина
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