EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Спортсмен Артём Алискеров рассказал, как победил рак

Общество

Артём Алискеров одержал победу над раком крови. Вскоре после выздоровления спортсмен установил мировой рекорд, покорив Эльбрус — самую высокую горную вершину России.

Спортсмен Артём Алискеров рассказал, как победил рак

В 2019 году у Артём диагностировали лейкемию, рак крови. Парень не опустил руки и стал бороться со страшным недугом.

Он не только прошёл 24-х курсов химиотерапии, но и подавлял болезнь на психосоматическом уровне.

Алискеров рассказал о борьбе с недугом. Молодой человек объяснил, что в первую очередь нужно принять факт болезни и уважительно относиться к способом лечения онкологии.

"Далее — не унывать и созидать. За чёрной полосой всегда идёт белая, нужно только её дождаться. Нужно учиться направлять свои мысли на что-то хорошее, больше читать, стремиться к целям, быть примером для кого-то. Когда ты кому-то помогаешь, тебе уже некогда думать о своей болезни. Ты отдаешь человеку свою положительную энергию, и получаешь её в ответ. Вот у меня было так", — цитирует слова Артёма argementi. ru.

Сейчас Алискеров готовится к марафону по озеру Байкал. Парню предстоит пробежать 700 км. Спортсмен хочет своими спортивными достижениями привлечь внимание к проблеме донорства костного мозга.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

TVERTEAM. Невредимый Артём Алискеров
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы эльбрус
Новости
Reuters: США могут запретить экспорт в Россию американских товаров
Спортсмен Артём Алискеров рассказал, как победил рак
Россия намерена эвакуировать персонал посольства с Украины в ближайшее время
Сенатор Афанасьева объяснила, что делать с очередным пакетом санкций против РФ
Владимир Путин выдвинул ультиматум Украине по Крыму
Путин о Минских соглашениях: "Их теперь не существует"
Депутат Горелкин объяснил, почему не стоит бояться "кары" Запада
Европа раскалывается: Венгрия не поддержала пакет санкций ЕС против России
Путин: я не сказал, что войска РФ оправятся в Донбасс прямо сейчас
Якубович объяснил, почему Россия опоздала с признанием ДНР и ЛНР
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР

Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.

Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Мир. Новости мира
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Политика. Новости и аналитика
Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина
Василий Амирджанов Власти нанесли удар по народной монументалистике Василий Амирджанов Любовь Степушова Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет Любовь Степушова Усам Оздемиров Чего нам ждать от послания президента Федеральному собранию? Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Страна.UA: Зеленскому надо, чтобы Россия признала республики Донбасса
Мир. Новости мира
На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"
На заседании Совбеза о признании независимости ДНР и ЛНР заметили странности
Общество
На заседании Совбеза о признании независимости ДНР и ЛНР заметили странности
Последние материалы
Владимир Путин выдвинул ультиматум Украине по Крыму
Путин о Минских соглашениях: "Их теперь не существует"
Депутат Горелкин объяснил, почему не стоит бояться "кары" Запада
Европа раскалывается: Венгрия не поддержала пакет санкций ЕС против России
Путин: я не сказал, что войска РФ оправятся в Донбасс прямо сейчас
В Казахстане ответили Симоньян на обвинения в неблагодарности
Якубович объяснил, почему Россия опоздала с признанием ДНР и ЛНР
Минобороны РФ: мы должны взять под защиту жителей ДНР и ЛНР
Захарова заявила, что вопрос с границами ДНР и ЛНР ещё решается
Предпринимательские и медиаклассы в Москве открыли по инициативе школьников
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников