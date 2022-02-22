Артём Алискеров одержал победу над раком крови. Вскоре после выздоровления спортсмен установил мировой рекорд, покорив Эльбрус — самую высокую горную вершину России.
В 2019 году у Артём диагностировали лейкемию, рак крови. Парень не опустил руки и стал бороться со страшным недугом.
Он не только прошёл 24-х курсов химиотерапии, но и подавлял болезнь на психосоматическом уровне.
Алискеров рассказал о борьбе с недугом. Молодой человек объяснил, что в первую очередь нужно принять факт болезни и уважительно относиться к способом лечения онкологии.
"Далее — не унывать и созидать. За чёрной полосой всегда идёт белая, нужно только её дождаться. Нужно учиться направлять свои мысли на что-то хорошее, больше читать, стремиться к целям, быть примером для кого-то. Когда ты кому-то помогаешь, тебе уже некогда думать о своей болезни. Ты отдаешь человеку свою положительную энергию, и получаешь её в ответ. Вот у меня было так", — цитирует слова Артёма argementi. ru.
Сейчас Алискеров готовится к марафону по озеру Байкал. Парню предстоит пробежать 700 км. Спортсмен хочет своими спортивными достижениями привлечь внимание к проблеме донорства костного мозга.
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