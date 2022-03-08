7 марта украинские пограничники поймали группу из девяти молодых мужчин, пытавшихся "незаконно пересечь государственную границу" на участке границы с Молдавией у города Могилев-Подольский. Переправиться через границу они пытались на лодке.
Об этом сообщает издание "Страна.UA" со ссылкой на источник в СБУ.
По данным портала, среди задержанных были восемь граждан Незалежной призывного возраста и так называемый "поводырь" — гражданин Молдавии. Все они были задержаны.
Среди незаконных мигрантов, отмечает Страна. UA "можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко — сына и внука известной певицы Софии Ротару". Их документы, вероятно, "в назидание" были выложены украинскими силовиками в интернет.
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