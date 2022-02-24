Тимати назвал происходящее на Украине "точкой невозврата"

Рэпер Тимати призвал жителей России и Украины к миру, отметив, что никому из них "не нужна эта война".

"Никому эта война не нужна, так же, как и нарушение суверенности Украины в частности", — написал музыкант в своём Instagram.

Артист считает, что-то, что сейчас мы наблюдает на Украине, было "спродюсировано за океаном".

"Мне очень, очень жаль, что мы пришли в эту точку, казалось бы, невозврата. Нужен диалог. И мир двух очень близких по своей ментальности стран. Также никому не нужна сильная Россия. Им нужен еще один Горбачев или Ельцин. Но у истории другие планы. Нам нужен диалог и мир", -порассуждал Тимати.

Военная спецоперация на Украине была начата по приказу Владимира Путина утром 24 февраля. Цель операции — демилитаризация страны. Президент пояснил, что на подобные решительные действия были вызваны просьбой ДНР и ЛНР о помощи. Глава РФ возложил ответственность за возможные жертвы на нынешние украинские власти, назвав их приказы преступными.

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