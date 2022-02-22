Разгневанные украинцы выразили своё негодования по поводу отъезда Насти Каменских из страны.
Певица рассказала подписчикам, что отправляется с мужем и соратником по творчеству Потапом на отдых в Испанию.
Украинские подписчики Каменских болезненно отреагировали на эту новость, обвинив артистку в том, что та покидает родину в непростое для страны время.
"Ой, как вовремя у вас отпуск. Прямо вы и не собирались бежать";
"Неправильно как-то, поет вроде в родной стране, деньги зарабатывает тоже здесь, а бегут такие первые. Артисты называется, вы же интеллигенция, пример для своих слушателей! Если сбежала, то хоть молчите", — негодовали фолловеры.
Исполнительница хита "Всё пучком" попыталась оправдаться и объяснила, что тревожные события на Украине и её отъезд никак не взаимосвязаны. Каменских уверила, что давно запланировала отдых, который расписан у неё буквально "по минутам"
Ситуация в ДНР стремительно обострилась в последние дни. Украинские силовики проявляют вооружённую агрессию на территориях Донецкой и Луганской народных республик.
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