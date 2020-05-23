Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских

Исполнитель Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) и его жена Настя Каменских сегодня, 23 мая, отмечают первую годовщину свадьбы. Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.

"Первая годовщина! Ситцевая свадьба! Люблю, спасибо тебе", — написал артист.

Настя Каменских, однако, пока никак не ответила на это поздравление — в ее ленте подписчики не обнаружили никаких новых постов.