Исполнитель Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) и его жена Настя Каменских сегодня, 23 мая, отмечают первую годовщину свадьбы. Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.
"Первая годовщина! Ситцевая свадьба! Люблю, спасибо тебе", — написал артист.
Настя Каменских, однако, пока никак не ответила на это поздравление — в ее ленте подписчики не обнаружили никаких новых постов.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.