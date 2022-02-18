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Автор Елена Былкина

Кинокритик назвала возможного обладателя кинопремии "Оскар" в 2022 году

Шоу-бизнес

Кинокритик Мария Безрук в беседе с Pravda.Ru оценила шансы картины с феминистической повесткой и намёком на нетрадиционные отношения взять "Оскара" в 2022 году.

Кинокритик назвала возможного обладателя кинопремии "Оскар" в 2022 году

Безрук отметила, что серьёзные шансы получить премию "Оскар" есть у фильма "Власть пса" режиссёра Джейн Кэмпион, которая уже удостаивалась престижной награды в 1994 году за фильм "Пианино" в номинации "лучший сценарий".

Формула успеха и зрительские предпочтения

Предпосылок к победе этой картины, по словам кинокритика, несколько.

"Во-первых, фемповестка. Режиссёр — женщина. В общем, нам подходит. Во-вторых, чисто американская история — такая камерная, семейная драма, человеческая, тонкая, историческая. В декорациях традиционно американских. Очень американское кино. Плюс там есть очень лёгкий, очень деликатный намёк на нетрадиционные отношения между мужчинами. Это тоже нам подходит в виду требований", — отметила кинокритик, продюсер и член Союза кинематографистов Мария Безрук.

Специалист в области кино отметила, что зрительский интерес ослабевает к фильмам, которые создаются по установленным правилам, следуя каким-либо мировоззренческим предписаниям.

"Кинематограф не может существовать автономно от жизни. Кинематограф должен либо двигать её вперед, либо являться отражением этой самой жизни, либо давать некую параллельную реальность, в которую нам хочется попасть", — отметила кинокритик.

Вдохновлённые пьесой Антона Чехова

Безрук считает, что хорошие шансы на победу есть и у картины японского режиссёра Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины". Фильм номинирован и как лучший фильм, и как лучший иностранный фильм (ранее номинация называлась лучший фильм на иностранном языке).

"Это не типичная ситуация. Это случается лишь тогда, когда картина иностранная действительно настолько весомая, настолько яркая, что её невозможно ограничить вот этой сегрегацией "Лучший иностранный фильм", — объяснила эксперт.

Безрук обращает внимание на то, что в картине японского режиссёра прослеживаются мотивы произведения русской классики.

"Красной нитью в этой японской драме проходит пьеса Антона Павловича Чехова "Дядя Ваня". Постоянно слышим диалоги из этой пьесы, мы видим фрагменты постановки этой пьесы. Причём очень интересно. Меня, например, распирает просто чувство гордости, что наш выдающийся классик в XXI веке звучит из уст японских артистов", — рассказала продюсер.

Кинокритик уверена, что картина, на которую автора вдохновило произведение выдающегося русского писателя, должна компенсировать отсутствие в списке номинированных фильмов картин отечественного производства.

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Кинокритик назвала вероятного победителя «Оскара-2022»
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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