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Российский фильм "Купе номер шесть" номинирован на "Золотой глобус"

Общество

Российский фильм "Купе номер шесть" номинирован на "Золотой глобус". Он создан совместно с Германией и Финляндией. Одним из его сценаристов является выпускница Пермского государственного национального исследовательского университета Любовь Мульменко.

Российский фильм "Купе номер шесть" номинирован на "Золотой глобус"

Как сообщает 59.ru, в картине передается атмосфера девяностых в России.

"Лента основана на романе финской писательницы Росы Ликсом о путешествии на поезде Москва-Мурманск финской студентки Лоры и российского шахтера Лехи. Действие происходит в девяностые годы ХХ века", — говорится в сообщении.

Фильм участвует в премии в категории "Лучший фильм не на английском языке". Картину представляют три страны — Германия, Россия и Финляндия. Победители "Золотого глобуса" станут известны 9 января 2022 года.

Фильм также вошел в лонг-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Его там представляет Финляндия.

Ранее "Купе номер шесть" получил Гран-при основного конкурса 74-го Каннского кинофестиваля.

В 2021 году американское издание Variety сказало, что Любовь Мульменко — российский талант с большой перспективой в мировом кинематографе.

Американскую премию "Золотой глобус" вручают по результатам голосования голливудских журналистов с 1944 года.

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Золотой Глобус 2012
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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