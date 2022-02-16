Моргенштерн признался, что получает за корпоративы, как Алла Пугачёва

Известный российский рэпер Моргенштерн признался, сколько берёт за выступление на корпоративы. Об этом исполнитель сказал в интервью для "Нового радио".

Так, по словам музыканта, после эмиграции из России он продолжил давать концерты. При этом сейчас основной его заработок — это корпоративы.

"Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка", — заявил Моргенштерн.

Он также добавил, что по-прежнему остаётся одной из самых высокооплачиваемых звёзд российского шоу-бизнеса. Известно, что примерно такую же сумму получает за выступление певица Алла Пугачёва.

Ранее обвиняемый в пропаганде и распространении наркотиков российский рэпер Моргенштерн сказал, что на данный момент не собирается возвращаться на родину из ОАЭ. Исполнитель осознал, что там на фоне остальных он уже не чувствует себя таким состоятельным, как в России.

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