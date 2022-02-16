Моргенштерн не ощущает себя богачом, живя в Дубае

Обвиняемый в пропаганде и распространении наркотиков российский рэпер Моргенштерн переехал из России в Дубай, откуда пока не собирается возвращаться на родину.

Исполнитель осознал, что в ОАЭ на фоне остальных он уже не чувствует себя таким состоятельным, как в России. Иногда разница в благосостоянии между ним и местными жителями настолько велика, что он ощущает себя "нищим".

"Дубай — прекрасное место, здесь очень комфортно. В Москве мне даже не хотелось выходить из дома. А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта", — заявил Моргенштерн в интервью "Новому Радио".

Музыкант утверждает, что не бросает своё творчество даже в Дубае, работая над новыми проектами со своей командой, которая периодически к нему прилетает. Рэпер признался, что не остался один за границей, так как после ситуации со Следственным комитетом ещё больше людей, по его словам, начали интересоваться его делами и творчеством.

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