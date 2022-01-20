EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Моргенштерн сообщил, что умер

Шоу-бизнес

Рэпер Алишер Моргенштерн пожаловался поклонникам на своё самочувствие. Судя по посту музыканта, ему совсем плохо.

Моргенштерн сообщил, что умер

"Господа, я слег. Здоровье отсутствует. Пару дней меня не будет на связи. Спасибо, я умер", — сказал Моргенштерн в сторис своего Instagram.

Даже в таким коротком сообщении о здоровье музыкант не смог обойтись без нецензурной лексики. При этом никаких подробностей относительно своего состояния он приводить не стал

Известно, что в данный момент Моргенштерн находится в Дубае, где он сейчас живёт. Журналисты считают, что туда рэпер сбежал сразу после того, как глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что считает Моргенштерна виновным в распространении наркотиков через соцсети. Сначала представители звезды говорили, что Моргенштерн просто уехал на корпоратив, и скоро снова будет в России, но он так и не вернулся, и, кажется, пока делать этого не собирается, спокойно отдыхая со своей супругой Диларой в ОАЭ в местных ресторанах и бассейнах.

Рэпер уже не в первый раз сталкивается с проблемами, связанными со здоровьем, несмотря на свой совсем молодой возраст, — звезде всего 23 года. В июне 2021 года Моргенштерн попал в больницу с камнями в почках.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Последние новости о побеге Алишера из России, Моргенштерна нашли в Дубае
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
Темы моргенштерн александр бастрыкин
Новости
Садальский объяснил, для чего животных маркируют QR-кодами
Захарова: стратегия НАТО по космосу — превратить его в арену боевых действий
МИД РФ: британские самолёты уже несколько дней завозят оружие на Украину
Моргенштерн сообщил, что умер
Захарова: США нужны заявления о "вторжении РФ на Украину" для своих провокаций
Вера Брежнева снялась топлес на тропическом острове
Россиянам надоело ждать "катастрофы" от Байдена
В Алма-Ате нашли тайные захоронения погибших во время беспорядков боевиков
Врач Крюков подробно рассказал, что делать при подозрении на "омикрон"
Байден готовит для России запрет на операции в долларах
Последние материалы
Моргенштерн сообщил, что умер
МИД РФ: британские самолёты уже несколько дней завозят оружие на Украину
Вера Брежнева снялась топлес на тропическом острове
Захарова: США нужны заявления о "вторжении РФ на Украину" для своих провокаций
Россиянам надоело ждать "катастрофы" от Байдена
В Алма-Ате нашли тайные захоронения погибших во время беспорядков боевиков
Врач Крюков подробно рассказал, что делать при подозрении на "омикрон"
Байден готовит для России запрет на операции в долларах
На Украине предостерегли Британию от провоцирования России
Зачем и с кем Наталья Поклонская осталась в России
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели

Глава Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что через две недели между Россией и Западом начнётся война.

Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели
МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русском и казахском языках
Мир. Новости мира
МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русском и казахском языках
Мир. Новости мира
ИноСМИ: Путину нужна не Украина, а весь мир
Мир. Новости мира
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов Ирина Шлионская Эффект зловещей долины: слишком "человечные" роботы пугают людей Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Пуля на вылет: как ранение Кутузова в голову спасло Россию Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Общество
Поклонская намекнула, почему не поедет в Кабо-Верде
В Алма-Ате снова перекрыли улицы: полиция проводит антитеррористическую операцию
Мир. Новости мира
В Алма-Ате снова перекрыли улицы: полиция проводит антитеррористическую операцию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников