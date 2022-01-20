Моргенштерн сообщил, что умер

Рэпер Алишер Моргенштерн пожаловался поклонникам на своё самочувствие. Судя по посту музыканта, ему совсем плохо.

"Господа, я слег. Здоровье отсутствует. Пару дней меня не будет на связи. Спасибо, я умер", — сказал Моргенштерн в сторис своего Instagram.

Даже в таким коротком сообщении о здоровье музыкант не смог обойтись без нецензурной лексики. При этом никаких подробностей относительно своего состояния он приводить не стал

Известно, что в данный момент Моргенштерн находится в Дубае, где он сейчас живёт. Журналисты считают, что туда рэпер сбежал сразу после того, как глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что считает Моргенштерна виновным в распространении наркотиков через соцсети. Сначала представители звезды говорили, что Моргенштерн просто уехал на корпоратив, и скоро снова будет в России, но он так и не вернулся, и, кажется, пока делать этого не собирается, спокойно отдыхая со своей супругой Диларой в ОАЭ в местных ресторанах и бассейнах.

Рэпер уже не в первый раз сталкивается с проблемами, связанными со здоровьем, несмотря на свой совсем молодой возраст, — звезде всего 23 года. В июне 2021 года Моргенштерн попал в больницу с камнями в почках.

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