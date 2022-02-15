Ресторанный критик Костин раскритиковал хот-доги Гарика Харламова

Столичный ресторанный критик Михаил Костин резко раскритиковал заведение Hot Dog Bulldog комика Гарика Харламова. Отзыв на сосисочную он написал у себя в блоге.

Костин начал свой критический отзыв не с еды, а с дизайна самого заведения. Так, по его мнеию, мебель в Hot Dog Bulldog выглядит дёшево.

После он отметил, что в меню имеется довольно большой выбор различных хот-догов "с исковерканными названиями", картофель фри, куриные крылья, салаты и десерты. При этом цены приемлемые — в среднем блюда стоят в диапазоне от 200 до 400 рублей. Однако критик считает, что качество еды оставляет желать лучшего — сухие булки, картошка и куриные стрипсы.

"В планах у этого "Хот-дога от Бульдога" — сетевое развитие, продажа франшизы, завоевание всей страны и мира. Правда, прежде чем покорять мир и заставлять регионы тратить лишние деньги на франшизу, стоит доработать еду, меню и концепцию. Пока что вариант от товарища Харламова надежд на повторение фортуны Burger King, KFC, Subway и McDonald's не вызывает", — написал Михаил Костин.

Ранее комик Гарик Харламов ответил на вопрос о перспективе эмигрировать из России и жить за границей.

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