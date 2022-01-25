Гарику Харламову предъявили судебный иск на крупную сумму

Блогер Анна Полякова собирается судиться с Гариком Харламовым за то, что её засветили в шоу.

Как сообщает "Московский комсомолец", Анна Полякова увидела свою фотографию в одном из шоу, в котором участвовал звезда Comedy Club Гарик Харламов. Блогер негодует из-за того, что у неё никто не спрашивал разрешения на использование снимка.

Анна Полякова настроена решительно. Он подала иски и к программе, и к юмористу. Блогер считает, что только миллион рублей могут загладить вину представителей шоу-бизнеса. Истец и ответчики должны встретиться в Мещанском районном суде столицы.

Ранее дело о плагиате выиграл Стас Костюшкин. Исполнитель обвинил певицу Монеточку в том, что она без спроса позаимствовала у него мелодию его хита "Женщина, я не танцую". В интерпретации молодой артистки песня называлась "Мамочка, я не зигую". Экс-солисту группы "Чай вдвоём" удалось отсудить у певицы Елизаветы Гардымовой почти миллион рублей компенсации.

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