Гарик Харламов вспомнил о жизни в США и ответил на вопрос об эмиграции

Комик Гарик Харламов ответил на вопрос о перспективе эмигрировать из России и жить за границей.

Резидент Comedy Club ответил на вопрос подписчика, не хочет ли он выбрать для проживания какую-либо другую страну мира.

Юморист объяснил, что не собирается покидать родину.

"Уезжать никуда не собираюсь. Я очень люблю свою страну", — написал комик в Telegram-канале "Круги на полях".

Звезда пояснил, что в России живут его близкие — мама, дочь и сёстры.

Харламов рассказал, что у него был опыт проживания за рубежом. В юные годы он учился в США.

"Я жил в Чикаго в Соединённых Штатах Америки, окончил Stevenson High School, отсюда, собственно, и немножечко владею английским", — признался юморист.

За границу эмигрировали рэперы Моргенштерн и Элджей. Егор Крид получил паспорт резидента ОАЭ. Мысли об эмиграции не покидают телеведущего Дмитрия Шепелева, который признался, что тоскует по идеально чистому европейскому асфальту.

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