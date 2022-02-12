Карен Шахназаров пытается отсудить у дочери половину квартиры в Москве

Режиссёр Карен Шахназаров подал в суд на родную дочь. Предметом спора стала дорогостоящая недвижимость в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 36-летняя Анна Шахназарова выросла в США. Она не видела своего отца до конца нулевых. Возвратившись на родину молодая женщина обосновалась в 86-метровой квартире на Патриарших.

Руководитель "Мосфильма" пытается доказать в суде, что имеет право на половину элитной жилплощади. По данным ТГ-канала, в своём иске режиссёр ссылается на так называемую приобретательную давность. По статье 234 Гражданского кодекса можно стать собственником имущества, которым непрерывно владеешь пять лет, а если это недвижимость, то 15 лет.

Шахназаров отмечает в своём заявлении, что содержал квартиру, погашал коммунальные задолженности и выплачивал налоги.

Сам Шахназаров данное сообщение никак не комментировал.

Вторая жена Карена Георгиевича в конце восьмидесятых годов сбежала с американским режиссёром, захватив с собой дочь Анну. Особое место в его творчестве следует отвести автобиографической кинокартине "Американская дочь", повествующей о русской женщине, бросившей мужа и уехавшей в Америку с ребёнком за лучшей жизнью. Позже Шахназаров официально развёлся с супругой, добился права воспитывать дочь, но увидеться с наследницей смог только через двадцать лет.

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