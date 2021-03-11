Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бизнесмены не разделяют фанатизма Илона Маска по поводу криптовалют
Сразу шестеро молодых людей убежали из центра социальной помощи
ОЗХО не стала изучать "российские" анализы Навального
Байден пустил в ход новый пакет мер стимулирования экономики США
Эстония пообещала помочь Украине "деоккупировать" Крым
Норвежский гигант Aker переходит на биткоин
В Евросоюзе одобрили применение ещё одной вакцины от коронавируса
Стало известно, чего на самом деле стоила Словакии вакцина "Спутник V"
Норвежский миллиардер прогнозирует стоимость биткоина в $1 млн

Карен Шахназаров уточнил заработки "протестных" актеров

Культура

Размер гонораров актеров в России прокомментировал кинорежиссер Карен Шахназаров в ответ на заявление своего коллеги Никиты Михалкова.

Михалков критиковал выступающих против власти артистов, которые якобы получают по 200-300 тысяч рублей в год. По словам же Шахназарова, съемочный день действительно может стоить 150-300 тысяч рублей, но таких дней может оказаться штук 20 за полгода или даже за год.

Впрочем, во многом позицию Михалкова Шахназаров, как он уточнил радио "Комсомольская правда", разделяет.

Ранее создатель "Городка" Юрий Стоянов заявил, что "актеры не зарабатывают миллионы".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Михаил Закурдаев
Последние материалы
Байден пустил в ход новый пакет мер стимулирования экономики США
Эстония пообещала помочь Украине "деоккупировать" Крым
Норвежский гигант Aker переходит на биткоин
В Евросоюзе одобрили применение ещё одной вакцины от коронавируса
Стало известно, чего на самом деле стоила Словакии вакцина "Спутник V"
Норвежский миллиардер прогнозирует стоимость биткоина в $1 млн
Астрофизики начнут поиски гигантских сооружений инопланетян
"Город Роберта" Адасинского покажут в МХАТ им. Горького
Джон Уолдрон объяснил повышение спроса на биткоин
С МКС выбросили космический мусор массой 2,5 тонны
Популярное
Новости Белоруссии
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко

Весной активизируются протесты в Белоруссии, считают в КГБ и МВД Белоруссии, недовольные и прозападная оппозиция готовятся смести режим Лукашенко 25-27 марта.

КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Турецкий гамбит 2:0 - можно ли доверять Стамбулу
Азия
Турецкий гамбит 2:0 - можно ли доверять Стамбулу
Российский шоу-бизнес
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Мир. Новости мира
"Американский крупье": как Штаты будут разыгрывать "украинскую карту"
Любовь Степушова США справедливо опасаются России в Венесуэле и на Кубе Любовь Степушова Игорь Буккер Голливуд: торжество порока или добродетели Игорь Буккер Василий Амирджанов Губернатор Самарской области пропиарился цветами Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Галкин рассказал как Пугачёва поставила на место подругу Баскова
Биатлон
Девятый этап КМ по биатлону в Нове-Место стартует мужским спринтом
Стало известно, чего на самом деле стоила Словакии вакцина "Спутник V"
Евросоюз
Стало известно, чего на самом деле стоила Словакии вакцина "Спутник V"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников