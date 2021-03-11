Карен Шахназаров уточнил заработки "протестных" актеров

Размер гонораров актеров в России прокомментировал кинорежиссер Карен Шахназаров в ответ на заявление своего коллеги Никиты Михалкова.

Михалков критиковал выступающих против власти артистов, которые якобы получают по 200-300 тысяч рублей в год. По словам же Шахназарова, съемочный день действительно может стоить 150-300 тысяч рублей, но таких дней может оказаться штук 20 за полгода или даже за год.

Впрочем, во многом позицию Михалкова Шахназаров, как он уточнил радио "Комсомольская правда", разделяет.

Ранее создатель "Городка" Юрий Стоянов заявил, что "актеры не зарабатывают миллионы".