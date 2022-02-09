Против Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков из-за татуировки

Правоохранители завели административное дело против российского исполнителя Алишера Моргенштерна. Причиной послужили подозрения в пропаганде наркотиков.

"Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю", — сообщил источник ТАСС из правоохранительных органов.

Также собеседник агентства рассказал, что эксперты Московского научно-практического центра наркологии обнаружили в клипах рэпера пропаганду лояльного отношения к запрещённым веществам, побуждение к их употреблению. Специалисты выделили следующие ролики:

"Новая волна",

"El problema",

"Yung Hefner".

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин подтвердил данные об административном деле. Юрист заявил, что следователи не обнаружили в творчестве ничего противозаконного, поэтому проявили "креатив" и связали татуировку музыканта с пропагандой наркотиков. По мнению Жорина, подобное решение является абсурдным. Адвокат добавил, что собирается обжаловать постановление.

Ранее Моргенштерн удалил клип "Розовое вино 2". Таким образом рэпер выполнил требование Следственного комитета.

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