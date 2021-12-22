Моргенштерн удалил с YouTube свой клип после нападок СК

Моргенштерн демонстрирует чудеса законопослушности. Его клип "Розовое вино 2", за который исполнителю "прилетело" от СК, исчез из официального YouTube-канала артиста.

Клип на песню "Розовое вино 2", в котором представители Следственного комитета РФ нашли пропаганду наркотических веществ, удалили из Сети.

При этом клип Family, к которому тоже предъявлялись претензии, по-прежнему доступен для просмотра.

Ранее Глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в том, что он "торгует наркотиками в социальных сетях". После этого артист с женой спешно покинули страну. Концерты рэпера в России были отменены один за другим.

Лейбл Моргенштерна и Элджея также обвинили в пропаганде наркотических веществ, что грозит штрафом до 1,5 млн рублей.

Алишер Моргенштерн уже представал перед судом за то, что в его творчестве обнаружили упоминание запрещённых веществ. Тогда исполнитель выплатил административный штраф в размере 100 тыс. рублей.

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