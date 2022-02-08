Правда ли, что вместо Маслякова КВН будет вести Нагиев?

Заболевший коронавирусом бессменный ведущий КВН Александр Масляков обратился к поклонникам и предупредил, что вынужденно "пропустит" несколько игр.

О том, кто займёт его место, Масляков не сообщил, и постоянные зрители да и участники тоже стали строить догадки и предположения. Назывались разные имена людей, "не чужих игре".

Но вскоре в интернете распространился слух, что "подменит" заболевшего мэтра шоумен Дмитрий Нагиев. Сам он косвенно эту информацию подтвердил, заявив РИА Новости, "дыма без огня не бывает".

Однако, по его словам, окончательно "вопрос не решён" и сначала должно "что-то срастись", чтобы его кандидатуру одобрил и утвердил лично Александр Масляков.

"Он, ведя КВН на протяжении 60 лет, имеет полное право делать все, что угодно, в том числе и ошибаться с выбором ведущего", — сказал Нагиев.